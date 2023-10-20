المئات يتظاهرون في ميدان المجذوب وسط مدينة أسيوط دعما لغزة

توافد المئات من أبناء المراكز على مستوى محافظة اسيوط ، اليوم الجمعة، إلى ميدان المجذوب بوسط مدينة اسيوط للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية للمواطنين لدعم القضية الفلسطينية.

وحرص أهالى مراكز اسيوط ، أثناء سيرهم بالطريق على ترديد بعض العبارات المنددة و الهتافات الوطنية معبرين عن غضبهم ، للاحداث الجارية و المجازر الوحشية المرتكبة داخل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي .

واستقبلت قبل قليل ميادين محافظات مصر ، آلاف المتظاهرين دعمًا لأهالينا في قطاع غزة، عقب الهجمات الإسرائيلية الغاشمة خلال الأيام الماضية.

وتأتي المظاهرات في كافة المحافظات، دعمًا أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى مصر، إذ أكد السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: مصر دولة ذات سيادة، حيث إن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

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جانب من مظاهرات اسيوط

جانب من مظاهرات اسيوط