سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الجمعة 20-10-2023

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 20 أكتوبر2023، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وجاء ذلك نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع

سعر الدرهم في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصر

99.63 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

98.76 جنيه للشراء.

99.74 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

99.44 جنيه للشراء.

99.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

96.42 جنيه للشراء.

100.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.

100.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

99.82 جنيه للشراء.

100.01 جنيه للبيع.