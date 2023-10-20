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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الجمعة 20-10-2023

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 20 أكتوبر2023، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وجاء ذلك نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك.

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سعر الريال القطري اليوم الجمعة 20-10-2023

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-10-2023

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع

سعر الدرهم في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصر

99.63 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

98.76 جنيه للشراء.

99.74 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

99.44 جنيه للشراء.

99.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

96.42 جنيه للشراء. 

100.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.

100.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

99.82 جنيه للشراء.

100.01 جنيه للبيع.

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