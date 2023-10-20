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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الجمعة 20-10-2023

الريال القطري
الريال القطري

ننشر سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 20 أكتوبر2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.45 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-10-2023

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أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-10-2023

 

سجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.44 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.45 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.45 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

99.63 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

98.76 جنيه للشراء.

99.74 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

99.44 جنيه للشراء.

99.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

96.42 جنيه للشراء. 

100.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.

100.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلام

99.82 جنيه للشراء

100.01 جنيه للبيع.

 أسعار الدولار الأمريكي

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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