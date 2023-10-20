صلاة الغائب على شهداء فلسطين بأسوان

أدىي الآلاف من مواطني محافظة اسوان ، منذ قليل، عقب انتهاء صلاة الجمعة، صلاة الغائب بمسجد المحطة على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وتشهد محافظات ومدن مصر تظاهرات اليوم الجمعة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ في غزة وارتكب العديد من المجازر التي راح ضحيتها المئات من الأطفال الأبرياء وآخرها قصف المستشفى المعمداني الذي راح ضحيته نحو 500 شهيدًا أغلبهم من الأطفال والنساء وكذلك كنيسة الروم الأرثوذكس.