الهلال ضد الخليج..موعد المباراة في الدوري السعودي

يستعد الهلال لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





يسعى الهلال للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يأمل الخليج في تحقيق الفوز من أجل استعادة نغمة الانتصارات.



وكان الهلال فاز على الأخدود بثلاثية نظيفة، فيما يعيش الخليج فترة صعبة بعد تعثره في آخر مباراتين بتعادل وحيد وخسارة مثلها، بعدما تعادل مع الرائد سلبيا دون أهداف في المباراة الأخيرة، وقبلها خسر أمام ضمك بهدفين نظيفن.



موعد مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي:



تنطلق مباراة الهلال والخليج في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

تنقل المباراة عبر قنوات

SSC Sport TV2 Portugal

La 7 Italia

Sport 2 Czechia

Cosmote Sport 3 HD

Max Sport 1 HD

Azam Sports 2 HD

Sony TEN 2 India HD

SPOTV

10 Play

QQ Sports Live

FOX Sport USA

Shahid VIP

