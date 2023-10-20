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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال ضد الخليج..موعد المباراة في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

يستعد الهلال  لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. 

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يسعى الهلال للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يأمل الخليج في تحقيق الفوز من أجل استعادة نغمة الانتصارات.

وكان الهلال فاز على الأخدود بثلاثية نظيفة، فيما يعيش الخليج فترة صعبة بعد تعثره في آخر مباراتين بتعادل وحيد وخسارة مثلها، بعدما تعادل مع الرائد سلبيا دون أهداف في المباراة الأخيرة، وقبلها خسر أمام ضمك بهدفين نظيفن.

 


موعد مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي:


تنطلق مباراة الهلال والخليج في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.
تنقل المباراة عبر قنوات
SSC Sport TV2 Portugal
La 7 Italia
Sport 2 Czechia
Cosmote Sport 3 HD
Max Sport 1 HD
Azam Sports 2 HD
Sony TEN 2 India HD
SPOTV
10 Play
QQ Sports Live
FOX Sport USA
Shahid VIP
 

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