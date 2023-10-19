مواعيد مباريات الهلال السعودي الأسبوع المقبل

تنتظر فرق الهلال السعودي، بمختلف الفئات، عدة مباريات من العيار الثقيل، بعد فترة التوقف الدولي، إذ يتقابل الهلال ونظيره الخليج مساء غدا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مباريات الأسبوع القادم للهلال السعودي

الهلال السعودي

الهلال السعودي



ونجح نادي الهلال في صدارة ترتيب أندية دوري روشن للمرة الثانية على التوالي بعد الجولة الماضية، فشهدت تواجد الهلال فى المركز الأول برصيد 23 نقطة، ونجح في تسجيل 26 هدفًا ليكون أقوى في المسابقة بالتساوي مع النصر، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن في مسابقة الدوري، ويمتلك ثاني أقوى خط دفاع بـ7 أهداف خلف الاتحاد بـ 6 أهداف.

كما نجح لاعبو نادي الهلال في أن يتواجدوا ضمن قائمة الـ 7 هدافين، ويمتلك الزعيم 3 لاعبين في القائمة وهم ميتروفيتش وسالم الدوسري ومالكوم، وسجل الأول 7 أهداف، والثنائي الآخر 6 أهداف لكل منهما.