عودة روبن نيفيز نجم الهلال لـ الدوري الإنجليزي

شهدت الفترة الأخيره طرح اسم اللاعب البرتغالي روبن نيفيز نجم نادي الهلال للعودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة بانتقالات يناير او في يونيو من العام الموسم مع نهاية الموسم الحالي 2023 – 2024.

روبن نيفيز يقترب من الدوري الإنجليزي

يرغب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الحصول على خدمات النجم البرتغالي روبن نيفيز من نادي الهلال لمدة موسمين على سبيل الإعاراة، لدعم صفوف فريقه خاصة وأن اللاعب يقدم مستوى طيب مع أزرق الرياض لم يؤثر على مستواه واستدعاءه للمنتخب البرتغالي في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وقع روبن نيفيز لنادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من صفوف فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، مع مطلع الموسم الحالي، وقبل فوات ثلاثة أشهر من توقيعه الرسمي للعالمي يدخل ضمن اهتمامات نادي نيوكاسل يونايتد الذي يرغب في دعم صفوفه بالميركاتو الشتوي المقبل.

كان روبن نيفيز من أبرز اللاعبين في قارة أوروبا والتي تخطى باهتمام عدد من الأندية من بينها فريق نيوكاسل الذي كان يريد ضم اللاعب، مع وجود أخبار من نادي برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعوديأعلن في 7 أكتوبر 2021 عن إكمال مجموعةٍ استثماريّة بقيادة الصندوق الاستحواذ على النادي بنسبة 100%.