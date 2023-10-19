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الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الخليج بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة الهلال ونظيره الخليج مساء غد الجمعة بالجولة العاشرة التى تجمعهما بالدوري السعودي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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مواعيد مباريات الهلال السعودي الأسبوع المقبل

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أبرزهم الهلال والخليج.. والتعاون ضد اتحاد جدة.. مواعيد مباريات الدوري السعودي غدًا

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الخليج بالدوري السعودي


في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد ، علي البليهي ، كاليدو كوليبالي ، ياسر الشهراني

في خط الوسط: محمد كنو ، روبين نيفيز ، ميشيل ديلجادو

في الهجوم: سالم الدوسري ، ميتروفيتش ، مالكوم

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الهلال مواجهة الخليج متصدرًا ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة متفوقًا عن التعاون أقرب ملاحقيه والذي جمع في رصيده 22 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب المسابقة.
 

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