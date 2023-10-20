أزهر الشرقية يستعد لتفعيل قيمة "الصبر" وسلوك "النظام" في الأسبوع الثالث بمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن جميع المعاهد بالمنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل خلال الأسبوعين الماضيين ضمن خطة المبادرة للفصل الدراسى الأول للعام الحالي 2024/2023.

ولفت إلى أنه تم تناول سلوك «النظافة» لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة «التواضع» للمرحلة الإعدادية والثانوية.

وأوضح بأنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية، وقام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.

وأشار إلى الأنشطة تضمنت فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد بتناول فقرات متنوعة لسلوك النظافة، وقيمة التواضع بجميع المعاهد.

وذكر إنه تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية للطلاب تعكس القيم المستهدفة، كما تم تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية بداخل الصفوف الدراسية تعكس أثر القيم المتناولة، لافتاً إلى أن المبادرة نالت استحسان وقبول لدى أولياء الأمور فقاموا بالاشتراك مع ذويهم في تطبيق أثر القيم داخل المنازل.

وأضاف منسق المنطقة أنه اعتبار‌َ‌ا من الغد السبت الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣، سيستمر تفعيل سلوك «النظافة» لمرحلة رياض الأطفال بلا تغير وحتي يوم ٢٠٢٣/١١/١٦م، وبالنسبة المرحلة الإبتدائية سوف يتم تناول سلوك« النظام» لتلاميذ المرحلة الابتدائيه لجميع الصفوف الدراسية ويستمر العمل به لمدّة أسبوعين متتاليين.

أما بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والمرحلة الثانوية سيتم تناول قيمة « الصبر»، و يستمر العمل بها لمدّة أسبوعين متتاليبن .

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طالب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية، ليكون قدوة للجميع، فضلًا عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة، والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.