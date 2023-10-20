عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “قمة القاهرة للسلام 2023.. اجتماع دولي تحت المظلة المصرية لحل الأزمة الفلسطينية”.

قمة دولية وإقليمية

جاءت الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد قمة دولية وإقليمية لمناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع غزة وتجتمع خلالها كل القوى باختلاف توجهاتها ومواقفها تحت المظلة المصرية من أجل إجراء حوار جاد من شأنه حقن دماء المدنيين الأبرياء.

وذكر التقرير أن القمة الهدف منها أيضا المساهمة في تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالمفاوضات عبر الضغط على أطراف الأزمة لمواصلة المفاوضات وتحقيق حل الدولتين باعتباره يحظى بالشرعية الدولية.

الملفات الدولية المهمة

وأشار التقرير إلى أن دعوة الرئيس السيسي، تعكس مدى الرؤية التي تتبناها مصر حول الكيفية التي يمكن أن تدار بها الملفات الدولية المهمة وتحديدا المرتبطة بالأزمات طويلة المدى من أجل الوصول إلى حلول توافقية حولها بعيدا عن سياسات الاستقطاب التي سادت المجتمع الدولي منذ عقود وساهمت في المزيد من التعقيدات.

