مصادر أمريكية: المساعدات لن تدخل غزة اليوم وبانتظار انتهاء إصلاحات معبر رفح

ذكرت قناة “سكاي نيوز” في نبأ عاجل لها، أن مصادر أمريكية أكدت أن المساعدات لن تدخل غزة اليوم عبر معبر رفح بانتظار انتهاء الإصلاحات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أمس وأكدا ضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام.

وشدد الزعيمان على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة

وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

الرئيس السيسي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات، رحب خلالها الرئيس السيسي بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقًا لتطلعات الشعبين المصري والأردني، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين.