لو البطاقة الشخصية منتهية.. هل تقبل أورق طلب التقديم في حج القرعة؟

يتجه الكثير من المواطنين الراغبين في التقديم على حج القرعة خلال هذه الأيام لتجهيز الأوراق الخاصة بهم تمهيدًا لتقديمها من خلال العديد من الطرق وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء الحج لعام 2024 وذلك بداية من يوم 21 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر ولكن في حالة انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي ماذا سيحدث.

كان قد تم التحديد في وقت سابق عن الطرق التي يتم من خلالها لطلبات التقدم لآداء حج القرعة هذا العام عن طريق الطرق الآتية:

أولًا: من خلال أي مركز أو قسم شرطة من دون الالتزام بمحل الإقام لاختيار قسم الشرطة المراد التقديم فيه.

ثانيًا: من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية عبر شبكة الإنترنت واختيار قسم الإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg).

ثالثًا: من خلال الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) والبيانات الشخصية للبطاقة القومية.

سريان البطاقة الشخصية

ويشترط سريان البطاقة الشخصية "بطاقة الرقم القومي" وفي حالة عدم سريان البطاقة لا يتم قبول الاوراق في مختلف طرق التقديم سواء أكان في قسم الشرطة أو عبر الإنترنت أو من خلال المكالمة الصوتية لذلك يجب التأكد من سريان بطاقة الرقم القومي.

في حالة اكتشاف انتهاء سريان بطاقة الرقم القوم يجب على مقدم الطلب أن يستخرج بطاقة رقم قومي جديدة في أقرب وقت وذلك من خلال التوجه إلى السجل المدني الخاص به إو الخدمات الفورية التي تقدمها وزارة الداخلية والوضع في الإعتبار المدة المخصصة لتلقي طلبات حج القرعة لكي لا يتم إغلاق فترة تلقي طلبات حج القرعة.