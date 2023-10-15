طرق تسديد تكاليف التقديم على طلب حج القرعة سواء ورقي أو إلكتروني

يبدأ الكثير من الأشخاص الراغبين للتقدم في طلبات حج القرعة خلال الأيام القادمة في تجهيز أوراق تقديم الطلبات استعدادًا لتقديمها في حج القرعة هذا العام وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء الحج لعام 2024 وذلك بداية من يوم 21 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر.

جدير بالذكر بأنه قد تم التحديد في وقت سابق عن الطرق التي يتم من خلالها لطلبات التقدم لآداء حج القرعة هذا العام عن طريق الطرق الآتية:

أولًا: من خلال أي مركز أو قسم شرطة من دون الالتزام بمحل الإقام لاختيار قسم الشرطة المراد التقديم فيه.

ثانيًا: من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية عبر شبكة الإنترنت واختيار قسم الإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg).

ثالثًا: من خلال الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) والبيانات الشخصية للبطاقة القومية.

ومن المقرر أن يتم سداد تكاليف طلب حج القرعة باختلاف طريقة التقديم وهي كالتالي:

في حالة التقديم من خلال أي مركز أو قسم شرطة يتم سداد تكاليف طلب الحج في المركز من خلال الفلوس النقدية.

وفي حالة الطلب الإلكتروني أو المكالمة الصوتية يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان - جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها).

وفي حالة عدم سداد تكاليف طلب حج القرعة يعتبر الطلب غير مقبولًا.