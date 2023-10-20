3  بعثات اثرية فرنسية وايطالية ومصرية تواصل اعمالها فى الفيوم

تواصل 3 بعثات اجنبية ومصرية اعمالها فى البحث والدراسة والترميم فى مناطق الاثار بالفيوم خلال اكتوبر الحالى .

واكد الدكتور على البطل مدير عام الاثار بالفيوم ان البعثة الفرنسية - الايطالية تواصل اعمالها فى منطقة ام البريجات والتى بدأ ت الشهر الماضى وتستمر حتى الشهر القادم ويرأسها العالم الاثرى كلاوديو جالاتسى ويرافقها مفتشى الاثار بالفيوم طارق موسى صابر وابراهيم على وايمان محمود وميرفت عازر .

واستأنفت البعثة الايطالية اعمالها فى منطقة ديميه السباع شمال بحيرة قارون برئاسة الدكتورة باولا دافولى ويرافقها من منطقة اثار الفيوم مروة رجب يوسف وسارة سمير مفتشى الاثار .

وتستمر اعمال البعثة لمدة شهرين وتشمل اجراء حفائر وعمليات ترميم بالمنطقة .

كما تواصل البعثة المصرية برئاسة الدكتور باسم جهاد اعمالها فى منطقة جرزة للعام السابع على التوالى وكان الدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى قد تفقد اعمال البعثة يوم الاربعاء الماضى وشاهد اعمال الحفائر فى منطقة المقابر جنوب المنطقة .

ومن المقرر ان تبدأ منطقة اثار الفيوم حفائرها فى منطقة "جعران" خلال الايام القادمة باشراف حسين عبد القادر مدير المنطقة واشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات فى منطقة اثار الفيوم .

من المعروف ان 9 بعثات اثرية اجنبية تعمل فى مناطق الاثار المختلفة بمحافظة الفيوم على مدار الموسم .

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