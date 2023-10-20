الاحتلال الإسرائيلي يقصف أكثر من 100 هدف عسكري ليلة أمس في غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أكدت أن الطائرات المقاتلة التابعة لجيش الاحتلال قصفت أكثر من 100 هدف عسكري للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال ليلة أمس الخميس، بما في ذلك نفق تحت الأرض ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة.

المقاومة الفلسطينية

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، أن مجموعة من المقاومة الفلسطينية حاولت إطلاق صواريخ على طائرة وتم تحييدها بضربة مستهدفة على مدينة غزة، وتم تحييد خلية إرهابية تابعة للمنظومة الجوية التابعة للمقاومة الفلسطينية في غارة مستهدفة على مدينة غزة، بعد محاولتها إطلاق صواريخ على طائرة".

بالإضافة إلى ذلك، "تم تدمير أصول وأسلحة إرهابية كانت موجودة في مسجد في حي جباليا، والذي كان تستخدمه المقاومة الفلسطينية كنقاط مراقبة ونقطة انطلاق".

الاحتلال الإسرائيلي

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي أعنف قصف على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف العنيف المتواصل على عدد من المناطق في قطاع غزة لخطورة الأوضاع الميدانية، وفي ظل حصار خانق على القطاع وقطع لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، ما يهدد بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.