ميادين مصر تنتفض اليوم الجمعة تضامنًا مع غزة ورفضًا لمخطط التهجير

تستعد ميادين مصر، اليوم الجمعة، لاستقبال عدد من المظاهرات التي دعت لها أطياف شعبية وأحزاب سياسية تضامنا مع فلسطين ودعما للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى مصر.

الحوار الوطني يدعو للاحتشاد أمام نصب الجندي المجهول

دعا مجلس أمناء الحوار الوطني المصريين لحشد شعبي اليوم الجمعة أمام نصب الجندي المجهول بطريق النصر، إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر، كما أنها رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الحركة المدنية في ميدان مصطفى محمود

دعت الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية، اليوم بعد صلاة الجمعة، أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني بدعم أمريكي.

المحافظات تنتفض

وتشهد عدد من المحافظات خروج آلاف من شباب المدن والقرى والأحزاب فى وقفات تضامنية مع غزة، وتنديدًا بالعدوان الغاشم والمجازر التى شهدها القطاع من الجيش المحتل، والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس السيسى فى موقفة من القضية الفلسطينية.

أماكن تظاهر جمعة صوت فلسطين

حدد المصريون عبر هاشتاج "جمعة صوت فلسطين" أماكن للتظاهر في الميادين المصرية وأمام المساجد والكنائس، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، ومن ضمن هذة المساجد: الأزهر بالقاهرة - الاستقامة بالجيزة - النور بالعباسية - الحصري بأكتوبر- بلال بالمقطم.

ومساجد الصحابة بعين شمس - القائد إبراهيم بالإسكندرية - السلام بطنطا - النصر بالمنصورة - ناصر في بنها - العباسي بالمنوفية شبين الكوم- الجامع الكبير بالزقازيق الشرقية - عبدالحي خليل بالمحلة.

ومساجد التوفيقي بورسعيد - عمر بن عبد العزيز بميدان الشهداء بني سويف - صلاح الدين بالمنيا - الجامع الكبير بأسيوط - العارف بالله سوهاج - عبد الرحيم القناوي بقنا - صلاح الدين الأقصر - الطابيه بأسوان.

ومن ضمن أماكن كنائس التظاهر: كنيسة الرسولين بطرس وبولس (البطرسية) بالعباسية، كنيسة القديس سمعان الدباغ بالمقطم، كنيسة الشهيد مارمينا، الترعة البولاقية، شبرا.

والكنيسة المرقسية الكبرى (مارمرقس)، الأزبكية، وسط القاهرة، كنيسة القديس يوسف النجار، مصر القديمة، كنيسة الشهيد أبو سيفين مرقوريوس، المهندسين، الجيزة.