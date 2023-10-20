وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا.. االيوم

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه 260 مسجدًا، منها 192 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:



مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه

2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم

3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين



مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور

5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار

6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية

7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد



مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص

9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا



مديرية أوقاف دمياط

10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط



مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق



مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس

13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق

14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم



مديرية أوقاف الجيزة

15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة

16. مسجد التوحيد – كرداسة

مؤتمر الافتاء

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن مؤتمر الإفتاء العالمي شهد تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وكل الكلمات ركزت على القضية الفلسطينية، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت هذه القضية.

أضاف "نجم" في تصريحه لـ"بوابة الوفد" على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للإفتاء والمنعقد تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، أن العلماء عبروا عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية العرب والمسلمين وكل شرفاء العالم الحر، مؤكدًا أن العالم سيسمع صوت العلماء، فالمؤتمر شهد حضور علماء من أكثر من 100 دولة.

أكد مستشار المفتي، أن القضية الفلسطينية هي أحد الثوابت المصرية، والتاريخ يتحدث عن ذلك، فمصر طوال تاريخها لم تتخلى عن القضية الفلسطينية، والقيادة السياسية المصرية تؤمن بالحق الفلسطيني وتقدم كافة أنواع المساعدات والدعم السياسي واللوجستي والسياسي.