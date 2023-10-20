نجوم الرياضة يدعون المصريين لوقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطنين أمام المنصة

وجه عدد كبير من نجوم الرياضة ،الدعوة لجموع المصريين، لواقفة تضامنية ودعم للقضية الفلسطينية، وذلك غدا الجمعة أمام المنصة بطريق صلاح سالم بمدينة نصر.

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في الدعوة للوقفة التضامنية مع أهال غزة ،من بينهم كما مدرب حراس المرمي احمد ناجي ،واللاعب عبد الظاهر السقا ، وأحمد حسن ،ومعتز اينو ولمعلق الرياضى إبراهيم فايق وعبدالستار صبرى والاعب بشير التابعى،واللاعب الدولي محمود كهربا،واللاعب عبدالستار صبري،وشادي محمد،وعدد كبير من اللاعبين والمشاهير

كانت العديد من المحافظات، قد شهدت خروج المصريين في مسيرات ووقفات تضامنية تنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين في المستشفى المعمداني في غزة ، وتسبب في استشهاد الألاف من الأبرياء ، والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى موقفة من القضية الفلسطينية.