الصحة: تقديم 306 آلاف خدمة في المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 306 آلاف و760 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 18 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و321 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفا و517 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و932 مولودا، فيما قدمت 22 ألفًا و565 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و864 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و508 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ9 آلاف و764 مواطنا.