خفض السعرات الحرارية يحسن الصحة.. دراسة توضح

حتى الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي يمكنهم جني بعض الفوائد الصحية من خلال استهلاك سعرات حرارية أقل يوميًا، وفقًا لدراسة جديدة.

ويشير العلماء إلى أن فقدان الوزن وحده ليس مسؤولاً عن الفوائد الصحية وبدلا من ذلك، فإن تناول سعرات حرارية أقل يسبب تغييرات معقدة في عملية التمثيل الغذائي التي توفر العديد من الفوائد الصحية.

تخفيض السعرات الحرارية وعلامات الصحة

وجدت دراسة نشرت في The Lancet Diabetes & Endocrinology أن خفض ما يصل إلى 300 سعرة حرارية في اليوم يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتبط تقليل تناول السعرات الحرارية بتحسن نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم ومؤشرات صحية أخرى.

وبالنسبة للدراسة، لاحظ الباحثون 218 شخصًا بالغًا تقل أعمارهم عن 50 عامًا ويتمتعون بمستوى صحي لمؤشر كتلة الجسم وتم تقسيم هؤلاء المشاركين عشوائيًا إلى مجموعة مراقبة، طُلب منها اتباع نظامهم الغذائي المعتاد، أو مجموعة تقييد السعرات الحرارية، والتي طُلب منها تقليل استهلاكها اليومي من السعرات الحرارية بنسبة 25 بالمائة.

خلال الدراسة التي استمرت عامين، تم تقييد المتطوعين في مجموعة تقييد السعرات الحرارية بستة خطط وجبات مختلفة تناسب تفضيلاتهم الثقافية أو متطلباتهم الغذائية.

لاحظ العلماء تحسنًا في علامات السرطان، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وانخفاضًا في أمراض التمثيل الغذائي وأمراض القلب لدى أولئك الذين شاركوا في تقليل السعرات الحرارية.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ويليام إي كراوس، طبيب القلب بجامعة ديوك، إن هذا يظهر أنه حتى تخفيض بسيط بمقدار 300 سعرة حرارية في اليوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب ويقدم العديد من الفوائد الصحية.