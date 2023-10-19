رحيل بشير عبدالصمد.. بدأ مشواره مع الأهلي والزمالك وأصبح نجمًا للإسماعيلي

بشير عبدالصمد أو كما يسميه جماهير الكرة أيقونة الدراويش، تصدَّرَ مؤشر البحث العالمي جوجل بعد وفاته اليوم الخميس، عن عمر ناهز 57 عامًا.

نقل جثمان لاعب الإسماعيلي السابق بشير عبدالصمد إلى مثواه الأخير بمدينة طوخ مسقط رأسه، وحضر نجوم الإسماعيلي إلى مسجد المطافي بالإسماعيلية لإقامة صلاة الجَنازة.

بشير عبدالصمد أحد نجوم جيل التسعينات:

يعتبر بشير عبدالصمد نجم الإسماعيلى في مراحل سابقة، وهو أحد نجوم جيل التسعينات داخل قلعة الدراويش الصفراء، سجَّل الكثير والكثير من الأهداف التي لا تنسى بقميص الدراويش الأصفر.

الراحل بشير عبدالصمد رغم أنه لم يكن معروفًا للجيل الجديد، ولكنه مشهورٌ لدى الجيل القديم، إذْ سجَّل 53 هدفًا مع الإسماعيلى في كل البطولات، منها 44 هدفًا في الدوري المصري، كما سجل 7 أهداف في كأس مصر، وهدفين في البطولة العربية.

حصل بشير عبدالصمد مع الإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 90/ 91 وكأس مصر 96/ 97، فضلًا عن أنه حصد لقب هداف الدورى العالم موسم 93/ 94 برصيد 15 هدفًا.

يعتبر بشير عبدالصمد أكثر لاعبى الدراويش تسجيلًا في شباك الاتحاد السكندرى برصيد 9 أهداف.

بدايات بشير عبدالصمد من طوخ:

ولد النجم بشير عبدالصمد، في عزبة البشير التابعة لمدينة طوخ بالقليوبية، في 29 أغسطس1966، وحصل على بكالوريوس تجارة، وانتقل إلى الإسماعيلي من نادي طوخ.

انضم بشير عبدالصمد في بداياته إلى مركز شباب طوخ، ثم انتقل إلى اللعب مع ناشئين الأهلي تحت 16 عامًا، ثم عاد إلى نادي طوخ، الذي أعاره لفريق الزمالك تحت 18 عامًا لمدة 3 سنوات.

عاد بعد ذلك بشير عبدالصمد إلى طوخ لمدة عامين، ثم ينتقل أخيرًا إلى الإسماعيلي موسم 90 / 91 وكان عمره وقتها 24 عامًا.