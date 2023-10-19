بشير عبدالصمد.. محطات في حياة أسطورة الإسماعيلي بعد وفاته

شهد اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، نبأ صادم للجماهير المصرية في العموم ونادي الإسماعيلي بالأخص، بعدما سقط أحد أعمدة كرة القدم في تاريخ الكرة المصرية، وأحد أساطير النادي الإسماعيلي، وهو خبر وفاة بشير عبد الصمد.

يُعد بشير عبد الصمد أحد أساطير جيل التسعينيات داخل قلعة الدراويش والذى سجل العديد من الأهداف التي لا تنسى بالقميص الأصفر التي لا تزال محفورة داخل ذاكرة جماهير النادي الإسماعيلي، فهو صاحب أعلي رصيد من الألقاب الرسمية من بين لاعبي الدراويش بعد الكابتن علي أبو جريشة في تاريخ لاعبي النادي العريق.

بشير عبدالصمد

بداية مسيرته مع الإسماعيلي ومنتخب مصر

يُذكر أن بشير عبد الصمد من مواليد مدينة طوخ في 29\8\1966 وانتقل إلى الإسماعيلي من نادي شباب طوخ وكانت مباراة بور فؤاد موسم 1990–1991 هي أول مباراة رسمية له مع الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف نظيفة سجل فيها بشير هدفًا.

كما انضم بشير إلى المنتخب القومي المشارك في بطولة الأمم الأفريقية عام 1994 والتي أقيمت في تونس تحت قيادة الكابتن طه إسماعيل ولعب ثلاث مباريات رسمية مع المنتخب القومي، وسجل هدفين في دورة الأمم الأفريقية التي أقيمت في تونس، وسجل هدفين في أربعة دقائق بالدقيقة 55 و59 في مرمى منتخب الجابون في المباراة التي فازت بها مصر بأربعة أهداف نظيفة

مشوار بشير عبد الصمد مع النادي الإسماعيلي

سجل الراحل بشير عبد الصمد 53 هدفا مع الإسماعيلى في كل البطولات، منها 44 هدفا في الدورى المصرى، و7 أهداف في كأس مصر، وهدفين في البطولة العربية.

بشير عبدالصمد الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، حصل مع الإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 90/ 91 وكأس مصر 96/ 97، وحصد لقب هداف الدورى العالم موسم 93/ 94 برصيد 15 هدفا، كما أنه أكثر لاعبى الدراويش تسجيلا في شباك الاتحاد السكندر برصيد 9 أهداف.