الداخلية تكشف تفاصيل سرقة شقة الإسكندرية بعد تداولها على الإنترنت

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من الشقة محل سكنه بالإسكندرية.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا من (صاحب الحساب) بإكتشافه سرقة (بعض المحتويات) من داخل شقة ملكه كائنة بمنطقة المعمورة.. وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .