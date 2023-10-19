الداخلية تشن حملة موسعة بمديريات الأمن لضبط الخارجين على القانون

قامت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (326) قضية مخدرات ، (152) قطعة سلاح ناري ، وتنفيذ (83024) حكم قضائي متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وبتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (326) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (360) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,465 كيلو جرام) و كمية من مخدر البانجو وزنت (41,550 كيلو جرام).

وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,674 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,700 كيلو جرام)و كمية من مخدر الشابو وزنت (3,275 كيلو جرام)و كمية من مخدر الآيس وزنت (2,012 جرام).

وضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,220 كيلو جرام) كمية من مخدر البودر وزنت (300 جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (70 جرام)و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (60 جرام )و عدد (2576) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (152 قطعة سلاح نارى بحوزة 134 متهم) .. وذلك على

النحو التالى (11) بندقية آلية (8) طبنجات (122) فرد محلى (166) طلقة مختلفة الأعيرة و(20) خزينة متنوعة .

و(259) قطعة سلاح أبيض .فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83024) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(343) حكم جناية و (26090) حكم حبس جزئى و (4248) حكم حبس مستأنف و (41615) حكم غرامة.

(10728) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان إرتكبا حادث متنوعو فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (224) دراجة نارية مخالفة وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21738) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

