الداخلية تحتفل باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا بتنظيم إحتفالية بإدارة مرور المنيا لعدد من أطفال إحدى جمعيات رعاية المكفوفين وضعاف البصر حيث تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

يأتى ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وبمناسبة

الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.

وتضمنت الإحتفالية قيام عدد من أبناء الجمعية بتقديم مواهبهم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلى عن الجمعية وأهدافها وكيفية التعامل مع حاملى العصا البيضاء من المكفوفين بالإضافة إلى عرض نماذج مصنعة من العصا البيضاء بأيدى أبناء الجمعية.

ومن جانبهم توجه القائمين على إدارة الجمعية بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على

التواصل مع كافة فئات المجتمع ودعمها المستمر للمشاركة فى كافة المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وفى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى

وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه

الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.. فقد واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد ..

معك فى كل مكان" - تحت رعاية السيد/رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من

(قاطنى المناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات).

و إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية

بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. إستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة

"دمياط" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين .. حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية

والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم

بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع

بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل

على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات ، بالإضافة إلى التأكيد على كفالة وإحترام

حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع استكمال أعمال إنشائية الخاصة بمركز تجارى بشارع الأسمرات مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالإتجاه القادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان على أن يكون تنفيذ الأعمال إبتداءً من الساعة 6 صباحاً يوم الخميس الموافق 19/10/2023 ولمدة 72 ساعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.