الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب عبر الإنترنت

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.

و بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامى" - 31 فرخ ورق مطبوع عليه الوجه الأمامى والخلفى لوجهى العملة الوطنية من فئة المائة جنيه مصرى معدين للقص والترويج - كمية من ورق التصوير الأبيض معد للإستخدام - طابعة حديثة متعددة الوظائف "المستخدمة فى تقليد العملات الورقية المضبوطة بأسلوب التصوير والنسخ المباشر من عملات ورقية صحيحة" - مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات المشار إليها لإستخدامها فى نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية والمبلغ المالى الصحيح المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.