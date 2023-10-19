الأحد.. معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس الأحد القادم "معرض المنتجات المصرية" تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس فى دعم المنتج الوطنى بإشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويستقبل المعرض رواده فى الفترة من ٢٢من أكتوبر الجارى حتى ٣١ من الشهر ذاته بالحرم الرئيسى للجامعة أمام كلية العلوم.