نظم طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية اليوم الخميس وقفة احتجاجية و توشح فيها الطلاب بالزي الأسود حداداً علي أرواح شهداء فلسطين، والتنديد بقتل الأطفال و المدنيين و استهداف المستشفيات في قطاع غزة، و دعوة المجتمع الدولي بالتدخل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين .



و شارك بالوقفة الاحتجاجية الأستاذة الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس الجامعة و الأستاذ الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الأستاذ الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقه و الأستاذ الدكتور محمد مصطفي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية و اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةوالاداريين و طلاب الجامعة.

وأعرب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن آمالهم للوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضيه العرب الأولى.

"لا تطبيع ولا تهجير".. مظاهرة لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية لدعم فلسطين

"لا تطبيع ولا تهجير".. مظاهرة لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية لدعم فلسطين

"لا تطبيع ولا تهجير".. مظاهرة لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية لدعم فلسطين