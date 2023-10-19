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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

"لا تطبيع ولا تهجير".. مظاهرة لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية لدعم فلسطين

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية اليوم الخميس وقفة احتجاجية و توشح فيها الطلاب بالزي الأسود حداداً علي أرواح شهداء فلسطين، والتنديد بقتل الأطفال و المدنيين و استهداف المستشفيات في قطاع غزة، و دعوة المجتمع الدولي بالتدخل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين .
 

و شارك بالوقفة الاحتجاجية  الأستاذة الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس الجامعة و الأستاذ الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الأستاذ الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقه و الأستاذ الدكتور محمد مصطفي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية و اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةوالاداريين و طلاب الجامعة.

 

وأعرب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن آمالهم للوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضيه العرب الأولى.

 

"لا تطبيع ولا تهجير".. مظاهرة لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية لدعم فلسطين
"لا تطبيع ولا تهجير".. مظاهرة لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية لدعم فلسطين
"لا تطبيع ولا تهجير".. مظاهرة لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية لدعم فلسطين
"لا تطبيع ولا تهجير".. مظاهرة لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية لدعم فلسطين
الجريدة الورقية