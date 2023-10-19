QNB الأهلي يتعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا لدعم منظومة التعليم

وقع QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، اتفاقية تعاون جديدة مع جامعة السويدي للتكنولوجيا - (SUT) بوليتكنك مصر، يقوم بموجبها البنك بتمويل إنشاء معمل تكنولوجيا المعلومات بمقر الجامعة الكائنة على طريق مصر- اسماعلية الصحراوي.

قال البنك أن توقيع البروتكول يأتي في إطار التزام مجموعة QNB بدعم برامج المسؤولية المجتمعية في كافة القطاعات، لا سيما قطاع التعليم وحرصه على الارتقاء بمنظومة التعليم بوصفه أحد ركائز التنمية المستدامة التي تحرص على تطويرها في جميع البلدان التي تعمل فيها.

موضحا أنه يعكس جهود البنك لتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي من خلال تعزيز منظومة التعليم التكنولوجي "نموذج البوليتكنك" الذي يلعب دوراً هاما في تخريج الكوادر المؤهلة لاحتياجات سوق العمل.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، والمهندس/ أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور طارق فايد مساعد الرئيس التنفيذي ورئيس قطاعات الأعمال، والمهندس/ سامح بدري الرئيس التنفيذي للعمليات، حنان الريحاني – عضو مجلس أمناء الجامعة و الدكتور/ أيمن بهاء الدين – رئيس الجامعة وعدد من كبار المسؤولين عن الجانبين.