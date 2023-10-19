الصحة العالمية تُعلّق على عدد شهداء ومُصابي مستشفى المعمداني بغزة

ذكرت مسئولة طب الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، "تيريزا زكريا"، أن منظمة الصحة العالمية ليس لديها معلومات عن عدد شهداء ومُصابي الهجوم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقالت زكريا، في مؤتمر صحفي: "خلال الحرب، من الصعب جدًا تقديم بيانات مؤكدة عن عدد شهداء ومصابي، وفيما يتعلق بالهجوم على مستشفى المعمداني، لا يمكننا تقديم معلومات مفصلة".

وصرح مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة تستخدم الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة الفلسطينية دون التحقق منها لأنها "ليست جزءا من عمل منظمة الصحة العالمية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن المنظمة تعمل مع مصر والهلال الأحمر الفلسطيني لإيصال مساعداتنا لقطاع غزة فور فتح معبر رفح.

قصف مستشفى المعمداني بغزة|غضب عربي وإدانات دولية.. وخبراء يُناشدون بمُحاسبة الاحتلال

أصدرت دول عربية ومنظمات دولية بيانات تُدين فيها بشدة قصف "الاحتلال الإسرائيلي" مستشفى المعمداني وسط غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية من قتل وحصار وتشريد.

وأدانت "مصر" بأشد العبارات القصف، وناشدت الخارجية المصرية في بيان لها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، مُعتبرة هذا القصف "المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية"، مُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات "العقاب الجماعي" ضد أهالي قطاع غزة.

ووصف العاهل الأردني ما حدث بـ"جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها"، قائلاً "على إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورًا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

واستنكرت "الخارجية القطرية"، القصف الإسرائيلي، وقالت في بيان لها إن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، يعتبر تصعيدًا خطيرًا في مسار المواجهات ويُنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".