بسبب خلافات مالية.. محاكمة المتهم بقتل شاب في الجيزة| اليوم

تظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما، بمنطقة كرداسة، كما تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع في القضية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.



ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهم "أ . م"، 20 سنة، أنه في يوم 31 ديسمبر عام 2022، قتل المجني عليه "ع . ج" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف مالي سابق بينهما بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجني عليه في سداد الدين المستحق عليه لدي المتهم.



وأسندت النيابة العامة المتهم أنه أصطحب المجني عليه إلى مكان خالي من المارة وما أن ظفر به حتى ألتقط "حجرا" وكال له بها عدة ضربات استقرت برأسه، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي أودت إلى وفاته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 4أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق مع رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي في محافظة المنوفية.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق ، ومالك شركة- مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفـي، وتم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكنت الأجهزة الأمنية، في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.

