حملات على الأسواق لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية بالتوسع في إقامة شوادر ومعارض، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلًا عن التفتيش المستمر على كل الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والالتزام بالأسعار المخفضة والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ.

وقام اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، بحملة تموينية لمتابعة الأسعار، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، وممثلي التموين والصحة، والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، وتضمنت (عدم الإعلان عن الأسعار- بيئة- إشغال طريق- عدم وجود سجل تجاري).

وفى مركز ومدينة سمالوط، شن الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، حملة رقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منومة الأسعار، حيث شملت الأسواق بمدينة سمالوط وقرى، شوشة، والبيهو، و قلوصنا وتم تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة، ومصادرة لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ونفذ عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملات على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بالتخفيضات الخاصة بمبادرة تخفيض الأسعار، وممثلي التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة، إلى فتح منافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بقرى، صندفا، وبني صامت، وأبو جرج، وشلقام، وبني علي.

وفى مركز ومدينة مطاي، أوضح هشام فايز، رئيس المركز، أنه تم فتح 5 منافذ بالمدينة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، بالإضافة، إلى منفذين بالقرى، لافتًا، إلى أنه جار فتح المزيد من المنافذ، كما تم المرور على المحال التجارية للتأكد من توافر السلع وطرحها وفقاً للأسعار المخفضة.

وفى مركز ومدينة العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز أنه تم فتح 3 منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، لافتا إلى أنه جار توفير منافذ جديدة، والتنسيق مع الجزارين لفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، كما تم تنفيذ حملات على المحال التجارية وبشارع بورسعيد.

وفي مركز ومدينة ديرمواس، أشار عامر طه، رئيس المركز، إلي انه تم تنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية بـ5 قرى لمراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بالتخفيضات الخاصة بمبادرة تخفيض الأسعار، كما تم فتح منفذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، واللحوم البلدية بأسعار مخفضة، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية على الأسواق والسوبر ماركت، وتحرير 9 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية.