الذهب يحافظ على بريقه مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر2023، ليسجل قرب أعلى مستوى في شهرين، إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الاستثماري الآمن، فيما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، المقرر في وقت لاحق اليوم.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "صمود الذهب في مواجهة ارتفاع العوائد وصعود الدولار الأميركي، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، هو بالفعل دليل على ثقل الخلفية الجيوسياسية".

وارتفع الذهب، الذي عادة ما يكون ملاذا استثماريا آمنا في أوقات عدم اليقين سياسيا وماليا، أكثر من 130 دولارا أو ما يقرب من ثمانية بالمئة منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في السادس من أكتوبر.

ويترقب المستثمرون خطاب باول اليوم تلمسا لمزيد من المؤشرات حول مسار سعر الفائدة في الفترة القادمة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عوائد ويتم تسعيره بالدولار.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0318 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولار للأونصة، بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس. وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1959.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.86 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 881.24 دولار، كما هبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1125.35 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2720 جنيها.

عيار 21 يسجل 2380 جنيها.

عيار 18 يسجل 2040 جنيها.

الأسواق في انتظار خطاب باول

الحدث الرئيسي في الأسواق العالمية اليوم هو خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك من أجل الحصول على مزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة بعد التعليقات الحذرة الأخيرة من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.عضو البنك الفيدرالي جون ويليامز أشار في تصريحات له أن التضخم قد تراجع في الولايات المتحدة قليلاً ولكن لا يزال أمام الفيدرالي الأمريكي مشوار طويل لإعادة التضخم إلى المستهدف 2%