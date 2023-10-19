تراجع سعر الذهب صباح اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصر ية

سعر الذهب.. شهد سعر الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية تراجعًا في الاسواق المصرية للصاغة، وانخفض الجرام بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المعدن الاصفر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، والتي جاءت على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الخميس في اسواق الصاغة

الذهب

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1580 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 2031 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2370 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2709 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18960 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1949 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 1.4 دولار بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.