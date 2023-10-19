شعبة الذهب تطالب بمد فترة إعفاء ذهب الركاب من الجمارك 6 أشهر أخرى

قررت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إعداد مذكرة وتقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمطالب التجار بشأن مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر أخرى.

يذكر أن قرار رئيس الوزراء ينتهي يوم 10 نوفمبر المقبل.

كما قررت الشعبة خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة هاني ميلاد، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر بمقر الاتحاد، إعداد مذكرة أخرى لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن توجيه مصلحة الضرائب لتحديد موعد للاجتماع مع مجلس إدارة الشعبة لمناقشة إبرام اتفاقية تحاسبيه جديدة لتجار التجزئة من عام 2022 حتى عام 2025، خاصة بعد انتهاء العمل بالاتفاقية السابقة منذ عام 2022، وكذا بحث فروق المخزون الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة لتجار تجزئة الذهب.

كما أعلن هاني ميلاد تبرع الشعبة بماكينة طباعة الكارنيهات للاتحاد العام للغرف التجارية حتى يتم اتخاذ إجراءات استخراج كارنيهات لكافة أعضاء الشعبة خاصة خلال فترة الدورة الثالثة لمعرض المشغولات الذهبية "نبيو" الذى سيقام تحت رعاية الشعبة والاتحاد واستخراج كارنيهات العضوية لكل تاجر يستوفى كافة الأوراق المطلوبة للعضوية، وتقدم للحصول عليها اثناء المعرض بعد سداده الرسوم الخاصة للاشتراك في الشعبة.

كما دعا ميلاد جميع الأعضاء بالاشتراك والمساهمة في الموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك الخاصة بالشعبة كمنارة لكل تجار أعضاء الشعبة في نشر كافة البيانات والمعلومات خاصة المؤشر اليومي لأسعار الذهب من مصادر موثوقة، وأيضا لنشر جميع الإعلانات والمؤتمرات والأنشطة التي تقوم بها الشعبة واطلاع التجار والأعضاء عليها على مدار الساعة.

كما طالبت الشعبة الحكومة بضرورة مد فترة رد قيمة الصادرات من المشغولات الذهبية إلى 45 يوما بدلا من الفترة المطبقة حاليا لمدة 7 أيام فقط، على ان يتم تطبيقها على الصادرات من الذهب الخام فقط.

وأكد أعضاء الشعبة أن فترة 7 أيام غير كافية بالمرة لاسترداد قيمة المشغولات المصدرة للخارج، خاصة وأنها تحتاج وقت من المستورد لبيعها والسداد للمصدر المصري، مما أدى الى توقف عدد كبير من المصدرين للمشغولات عن التصدير رغم أهميتها في توفير عملة صعبة للدولة.

كما طالب الأعضاء بضرورة ضم صادرات المشغولات الذهبية الى صندوق مساندة التصدير لتحفيز المصدرين على زيادة الصادرات والمنافسة وخلق اسواقا جديدة للصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، وكذا الاستفادة من المزايا التي تتيحها هيئة المعارض والتي تقدمها للمصدرين خلال مشاركتهم في المعارض الدولية.