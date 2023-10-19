علاء ثابت يدعم الرئيس السيسي للدفاع عن أمن مصر والقضية الفلسطينية

أعلن علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، ورئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، تفويضه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن مصر القومي، بالإضافة إلى الحفاظ على القضية الفلسطينية من الإندثار.

تراب مصر المقدس

وأضاف “ثابت”، أن تراب مصر المقدس يظل هو الخط الأحمر الأول والذي لا يمكن أن يتم التفريط في ذرة واحدة منه، وأن الموقف الحاسم الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتش بالقاهرة بالنسبة لما يتم التخطيط له بتهجير أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء، إنما جاء تعبيرا عن رأي جموع الشعب المصري.



علاء ثابت يفوض الرئيس السيسي لحماية أمن مصر

وقال علاء ثابت في بيان له: “أفوض أنا علاء ثابت رئيس جالية بيت العائلة المصرية فى ألمانيا الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يلى".

1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وانهاء مسيرة سلام استمرت عقودا .



2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية .



3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب" .



4- حماية القضية الفلسطينية من الإندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن .

خطاب الرئيس السيسي

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه، من أن "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يؤدي إلى حدوث الشيء نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، إن "فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر تعني أن شيئا مماثلا سيحدث وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن"، وبالتالي فإن فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".

وأكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن "التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي" تسببوا في ذلك.