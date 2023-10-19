عبد الغني العقالي: الصلاة من غير قراءة الفاتحة صحيحة لمن لا يحفظها

قال الشيخ عبد الغني العقالي، الداعية الإسلامي، إن الإمام أبوحنيفة لا يشترط قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يحفظها، إذ يرى أن «أي 7 آيات تقوم مقام الفاتحة»، مشيرًا إلى الآية الكريمة «ولقد آتيناك سبعًا من المثاني».

وأضاف عبد الغني العقالي، أن قراءة الفاتحة تكون للقادر عليها والمستطيع، معقبًا: «واحد مش حافظ الفاتحة، نقوله متصليش! لأ، نقوله صلي بأي 7 آيات تحفظهم من القرآن وصلاته صحيحة».

وأشار الداعية الاسلامى إلى قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة «سنة»، إن تركها الإنسان لا شيء عليه، موضحًا أنه لا يُفضل الحديث عن قراءة القرآن بالترتيب في الصلاة بالنسبة للبسطاء.