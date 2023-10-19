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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل على بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

خطوات الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل على بوابة مصر الرقمية.. وفرت بوابة مصر الرقمية إمكانية تسجيل أسرة تأمينية جديدة إلكترونيًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستفادة من الخدمات التي تقدم للمواطنين كإجراء تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وصرف أجهزة تعويضية.

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خطة اعتماد وحدات ومراكز طب الأسرة داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل

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رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات


وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده العديد من الخدمات الحكومية، تقدم بوابة مصر الرقمية المزيد من الخدمات الإلكترونية ومنها "تسجيل أسرة تأمينية جديدة" أو الاشتراك في خدمة التأمين الصحي الشامل، الذي يتيح للأسرة الحصول على عدد من الخدمات الطبية مثل الأمراض البصرية، والسمع والأسنان.

وفي السطور التالية  تستعرض "بوابة الوفد " خطوات التسجيل بالتأمين الصحي الشامل عبر مصر الرقمية.

خطوات التسجيل بالتأمين الصحي الشامل عبر مصر الرقمية


الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: تصفح
https://digital.gov.eg/
تسجيل الدخول على البوابة.
الدخول على كل  "الخدمات الرقمية"  واختيار خدمات التأمين الصحي الشامل. 
الدخول على خدمة تسجيل أسرة تأمينية جديدة، واختيار بدء الخدمة.
اتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.
مع العلم أن هذه الخدمة متاحة لرب الأسرة فقط فلا يمكن  للأبناء التسجيل بها.

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