رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات

من جنوب سيناء إلى أسوان وانتهاءًا بالأقصر ..

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة ميدانية إلى محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، للاطمئنان على جودة تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي، جولته التفقدية، باللقاء مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث ناقشا آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأشار السبكي إلى تشغيل 60 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات بالإضافة إلى 54 مركز ووحدة طب أسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المتكاملة لأهالي الأقصر، وتابع: لدينا مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وتعمل بطاقة استيعابية 419 سرير داخلي، و80 سرير طوارئ، و155 رعاية مركزة، و86 حضانة، و34 غرفة عمليات بالمحافظة.

وتفقدا رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ الأقصر، مجمع الأقصر الطبي الدولي، والأقسام المختلفة بالمجمع من العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية لإقامة المرضى، والطوارئ، والرعايات المركزة، وغرف العمليات والقساطر العلاجية، كما استمعا إلى شرح تفصيلي عن مراحل تطوير المجمع ليصبح بأعلى كفاءة ممكنة في تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة مطابقة لأحدث المعايير العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 477 ألف خدمة طبية وعلاجية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، منذ تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، منها 123 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و11 ألف عمليات وجراحات، و23 ألف جلسة للغسيل الكُلوي، بالإضافة إلى 304 ألف فحص طبي ومعملي، و14,5 ألف خدمة بالحضانات والأقسام الداخلية للمستشفى.

وأضاف السبكي، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي هو الصرح الأكبر في الصعيد، ويقدم العديد من الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، وأهمها خدمات القساطر القلبية، والمخية، والطرفية، بالإضافة إلى توافر وحدات للسكتة الدماغية، والعلاج الكيماوي، والقلب المفتوح للكبار والصغار، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، والغسيل الكُلوي، وذلك فضلًا عن خدمات الأشعة والمعامل المتقدمة، والصيدليات المتنوعة، والمكاتب الإدارية، وقاعة الاجتماعات.

ولفت السبكي، إلى الانتهاء من 95% من أعمال المرحلة الأولى لتطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي، والانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للتطوير بالمجمع بنسبة 85%، مشيرًا إلى أن العمل بالتوازي في المرحلتين، ومشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التطويرات بالمجمع وفقًا للجدول الزمني المحدد للعمل بكامل طاقته، كما شدد على البرامج التدريبية الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية بالمجمع لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين والأجانب والوافدين للسياحة العلاجية بأعلى جودة.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى اعتماد 107 قسم من الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية كمراكز تدريبية ضمن برنامج الزمالة المصرية في الأقصر، مشيرًا إلى أنه مستهدفًا جعل مجمع الأقصر الطبي الدولي كمركز تدريب مركزي للزمالة بالصعيد، ولافتًا إلى الانتهاء من تسجيل واعتماد 58 منشآة صحية بالأقصر، ونجاح اعتماد أكثر من 51% من المنشآت وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية.

واستكمل السبكي، أن فاتورة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية والتشغيل للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر بلغت أكثر من 9,6 مليار جنيه مصري، وأن تكلفة تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي تخطت المليار جنيه، وتابع: أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالخدمات المقدمة لأهلنا بصعيد مصر، ولدينا مراكز تميز لتخصصات طبية لأول مرة بالصعيد.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر، بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مثنيًا على جهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ومؤكدًا أن النقلة النوعية التي صنعتها هيئة الرعاية الصحية في منظومة الخدمات الطبية والعلاجية انعكست إيجابًا على معدلات رضاء أهالي الأقصر عن الرعاية الصحية، وتابع: أن مشروع الدولة المصرية للتأمين الصحي الشامل وفر حياة صحية كريمة للمواطنين بصعيد مصر.

وفي سياق متصل..

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الزيارة الميدانية لمحافظة الأقصر، مع وفد رفيع المستوى من مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعلى رأسهم النائب الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب الأستاذ محمد عبدالعليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب الأستاذ محمد عطالله إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ، وذلك للوقوف على مدى رضاء نواب الشعب عن الخدمات الصحية بالأقصر.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، من الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتطوير والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية.

ورافقه أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والمشرف العام على شئون الإمداد، والدكتور عادل تعيلب، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.