الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

كيفية استخدام حسابات متعددة على واتساب بخطوات سهلة

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

إليك بعض الأخبار الجيدة أعلنت شركة ميتا Meta للتو أنك ستتمكن قريبًا من استخدام حسابات متعددة على واتساب WhatsApp، وهذه أخبار جيدة إذا كنت تستخدم هاتفًا مزودًا ببطاقتي SIM.

إذا كنت تتذكر، فقد جرب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هذه الميزة على العديد من مختبري النسخة التجريبية في أغسطس.

يعد هذا تغييرًا مرحبًا به للعديد من المستخدمين الذين يستخدمون الحلول البديلة، مثل حمل هاتفين أو استخدام تطبيقات الطرف الثالث كما هو الحال في العديد من الهواتف الذكية الصينية التي تعمل بنظام Android، لإدارة حسابات متعددة.

"ما هو أفضل من أن يكون لديك حساب واتساب WhatsApp؟ "حسنًا، بالطبع يوجد اثنان"، يقول WhatsApp في إعلان المدونة الرسمي.

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هل تريد أخذ هذه الميزة في جولة؟ اتبع هذه الخطوات.

كيفية استخدام حسابات متعددة على واتساب


1. افتح تطبيق واتساب الخاص بك.

2. انتقل إلى الإعدادات.

3. انقر على السهم الموجود بجانب اسمك؟ إضافة حساب.

ومع ذلك، يجب عليك التأكد من أن لديك أحدث إصدار من واتساب WhatsApp، ثم اتبع هذه الخطوات. لن ينجح هذا إلا إذا كان لديك رقم هاتف ثانٍ وبطاقة SIM أو هاتف محمول يقبل شرائح SIM المتعددة أو eSIM.

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