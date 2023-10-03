كيفية مشاركة تحديثات القناة على واتساب

قدم WhatsApp مؤخرًا ميزة القنوات الخاصة به في الهند. تم تجربة هذه الميزة المشابهة لـ Instagram في البداية في مناطق محددة، وبعد استقبالها الناجح، تم إطلاقها عالميًا الأسبوع الماضي. ووفقا للشركة، توفر قنوات واتساب طريقة بسيطة وموثوقة وخاصة لتلقي التحديثات المهمة.

تشبه مشاركة التحديثات من خلال قناتك الطريقة التي قد تستخدم بها WhatsApp بالفعل لإرسال رسائل إلى أصدقائك وعائلتك، ولكن هناك اختلافات رئيسية.

تظهر التحديثات في علامة تبويب منفصلة بالتطبيق، بعيدًا عن محادثاتك ومكالماتك الشخصية. على الرغم من أن بعض الميزات قد تبدو مألوفة في محادثات WhatsApp، إلا أن تحديثات القناة عبارة عن بث في اتجاه واحد وليس محادثة. تتم دائمًا مشاركة التحديثات من قناتك، ولن يتمكن المتابعون من رؤية اسمك أو رقم هاتفك.

تحديثاتك عامة

تذكر أن أي شيء تشاركه يكون عامًا وسيكون مرئيًا لـ:

* جميع المتابعين - يمكن للمتابعين رؤية جميع تحديثات القناة التي تمت مشاركتها منذ البداية.

* الأشخاص الذين لا يتابعون قناتك - يمكن لأي شخص رؤية سجل التحديث لمدة 30 يومًا على قناتك.

* WhatsApp - تتم مراجعة تحديثات القناة وفقًا لإرشادات القنوات.

كيفية مشاركة تحديثات القناة

من علامة التبويب "التحديثات"، ابحث عن قناتك وانقر عليها لفتحها.

خطوات

1.من علامة التبويب "التحديثات"، ابحث عن قناتك وانقر عليها لفتحها.

2.إنشاء تحديث مكتوب. يمكنك إضافة:

التنسيق: يمكنك إضافة تنسيق مثل التسطير أو الغامق أو يتوسطه خط.

الرموز التعبيرية: اضغط لفتح قائمة تحديد الرموز التعبيرية في واتساب، أو استخدم زر الرموز التعبيرية الموجود على لوحة مفاتيح هاتفك لإضافة الرموز التعبيرية.

الروابط: أضف رابطًا إلى التحديث الخاص بك، وسيظهر مع معاينة للمحتوى وصورة عند توفرها.

3.عندما يصبح التحديث جاهزًا، اضغط على الأيقونة المرسلة