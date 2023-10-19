واتساب يقدم ميزة تسجيل الدخول بحساب مزدوج

كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حسابين في وقت واحد، مما يسهل عملية التبديل بين الحسابات الشخصية والحسابات المتعلقة بالعمل. مع هذا التحديث، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى تسجيل الخروج بشكل متكرر أو حمل أجهزة متعددة لإدارة حسابات مختلفة.

لتمكين الميزة، يمكن للمستخدمين إعداد حساب ثانوي باستخدام رقم هاتف آخر وبطاقة SIM، أو هاتف يدعم شرائح SIM متعددة أو شرائح eSIM.

ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات واتساب WhatsApp، والنقر على السهم الموجود بجوار اسمك، واختيار "إضافة حساب". تضمن هذه الميزة أن يتمكن المستخدمون من الحفاظ على إعدادات الخصوصية والإشعارات المميزة لكل حساب.

قال مارك زوكربيرج: "الآن لم تعد بحاجة إلى تسجيل الخروج في كل مرة، أو حمل هاتفين، أو القلق بشأن إرسال الرسائل من المكان الخطأ".

من الضروري استخدام تطبيق واتساب WhatsApp الرسمي فقط وتجنب تنزيل الإصدارات المزيفة للوصول إلى حسابات متعددة.