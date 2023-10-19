الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

واتساب يقدم ميزة تسجيل الدخول بحساب مزدوج

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حسابين في وقت واحد، مما يسهل عملية التبديل بين الحسابات الشخصية والحسابات المتعلقة بالعمل. مع هذا التحديث، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى تسجيل الخروج بشكل متكرر أو حمل أجهزة متعددة لإدارة حسابات مختلفة.

لتمكين الميزة، يمكن للمستخدمين إعداد حساب ثانوي باستخدام رقم هاتف آخر وبطاقة SIM، أو هاتف يدعم شرائح SIM متعددة أو شرائح eSIM. 

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WhatsApp يسمح باستخدام حسابين على هاتف واحد

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WhatsApp يتيح قريبًا للمستخدمين اختيار اسم المستخدم الخاص بهم

ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات واتساب WhatsApp، والنقر على السهم الموجود بجوار اسمك، واختيار "إضافة حساب". تضمن هذه الميزة أن يتمكن المستخدمون من الحفاظ على إعدادات الخصوصية والإشعارات المميزة لكل حساب. 

قال مارك زوكربيرج: "الآن لم تعد بحاجة إلى تسجيل الخروج في كل مرة، أو حمل هاتفين، أو القلق بشأن إرسال الرسائل من المكان الخطأ".

من الضروري استخدام تطبيق واتساب WhatsApp الرسمي فقط وتجنب تنزيل الإصدارات المزيفة للوصول إلى حسابات متعددة.

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