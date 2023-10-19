ضبط متهم بالمنوفية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة ، الإسماعيلية") بتضررهما من ( عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية).

لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بقدرته على إلحاق الطلبة للدراسة بإحدى الجامعات الأهلية مدعياً نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين على خلاف الحقيقة ، وتمكن خلال ذلك من النصب والإحتيال على أحد المبلغين والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على إلحاق نجلته للدراسة بإحدى الجامعات، دون الوفاء بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.

و بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامى" - 31 فرخ ورق مطبوع عليه الوجه الأمامى والخلفى لوجهى العملة الوطنية من فئة المائة جنيه مصرى معدين للقص والترويج - كمية من ورق التصوير الأبيض معد للإستخدام - طابعة حديثة متعددة الوظائف "المستخدمة فى تقليد العملات الورقية المضبوطة بأسلوب التصوير والنسخ المباشر من عملات ورقية صحيحة" - مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات المشار إليها لإستخدامها فى نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية والمبلغ المالى الصحيح المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.