WhatsApp يتيح قريبًا للمستخدمين اختيار اسم المستخدم الخاص بهم

قدم WhatsApp مؤخرًا ميزة شريط الرد الجديدة للرد بسرعة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF. الآن، يشير أحد التقارير إلى أن واتساب يعمل على ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تكوين أسماء المستخدمين الخاصة بهم.

وفقًا لما أوردته WABetaInfo، فإن التطبيق المملوك لشركة Meta بصدد تطوير ميزة تتيح للمستخدمين تعيين اسم مستخدم. ويضيف التقرير أنه سيكون من الممكن قريبًا اختيار اسم مستخدم WhatsApp الخاص بك مباشرةً ضمن إعدادات ملفك الشخصي حيث سيتم تقديم قسم جديد مخصص لهذه الميزة في هذه الشاشة في التحديث المستقبلي. ستقبل أسماء المستخدمين على واتساب الأحرف الأبجدية الرقمية وبعض الأحرف الخاصة، ولكنها لا تدعم أدوات التمييز: وهذا يعني أن أسماء المستخدمين فريدة على واتساب.

من المهم ملاحظة أن تكوين اسم المستخدم أمر اختياري. بالإضافة إلى ذلك، سيظل رقم الهاتف المرتبط بحساب يبدأ الدردشة باستخدام اسم مستخدم خاصًا دائمًا، بشرط ألا يكون الأفراد المشاركون في المحادثة على علم بالفعل بأرقام هواتف بعضهم البعض.

"باستخدام أسماء المستخدمين على واتساب، سيكون من الممكن التواصل مع أي مستخدم، سواء كان فردًا أو شركة، مما يسهل على المستخدمين التواصل مع مجموعة متنوعة من جهات الاتصال. في رأينا، يتوافق تقديم أسماء المستخدمين أيضًا مع التزامهم بتعزيز الخصوصية والأمان: من خلال السماح للمستخدمين بالتواصل دون الكشف عن أرقام هواتفهم، يمكنهم أخيرًا الحفاظ على مستوى أعلى من سرية معلوماتهم عند التعامل مع جهات الاتصال الجديدة والمحادثات الجماعية."، يذكر التقرير.

دعم WhatsApp لـ 18 هاتفًا ذكيًا سينتهي 24 أكتوبر



أعلنت منصة المراسلة المستخدمة على نطاق واسع عن قرارها بإيقاف الخدمة لأجهزة محددة تعمل بنظام Android وiPhone اعتبارًا من الأسبوع المقبل. اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، لن يدعم تطبيق WhatsApp بعض طرازات الهواتف الذكية القديمة.

"لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام WhatsApp. وأضاف واتساب: "سنقوم أيضًا بتحديث هذه الصفحة بانتظام للتأكد من إدراج أحدث إصدار من Android الذي ندعمه هنا".