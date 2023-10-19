تفاصيل الأنشطة الروحية المقبلة بالمرقسية في الإسكندرية

تشهد الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، غدًا الجمعة، فعاليات الأنشطة الروحية، بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحًا.



تقام قداسان خلال اللقاء بتضمنا الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور، وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، كما يستهل القداس الثاني من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشر صباحًا.



أقامت الكاتدرائية المرقسية الفترة الماضية، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، كما أعادت خلالها ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



يذكر التاريخ المسيحي الملكة هيلانة بدورها الكبير في حماية التراث المسيحي، ومن أبرزهم دورها في البحث عن الصليب الذي احتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة الصلب الحقيقي الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.