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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الكنيسة القبطية تشيد بجهود مصر في الأحداث الفلسطينية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أشادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بجهود التهدئة التي تقوم بها الدولة المصرية في الأحداث الجارية بين المقاومة والقوات  المحتلة، ذلك للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.

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البابا تواضروس يلتقي الآباء الرهبان اللعازريين بالعباسية..شاهد

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كهنة كنيسة مارمينا يترأسون أنشطة الأرثوذكس بالإسكندرية

واستنكرت الكنيسة وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في بيانها الصادر منذ قليل،  الأحداث الجارية حاليًا بين الطرفين  والتي تؤدي إلى سقوط مئات الأرواح وإصابة  الآلاف، من بينهم كثير من المدنيين الأبرياء.

وتدعو  الكنيسة كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض، والحفاظ على حياة الإنسان.

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