الكنيسة القبطية تشيد بجهود مصر في الأحداث الفلسطينية

أشادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بجهود التهدئة التي تقوم بها الدولة المصرية في الأحداث الجارية بين المقاومة والقوات المحتلة، ذلك للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.

واستنكرت الكنيسة وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في بيانها الصادر منذ قليل، الأحداث الجارية حاليًا بين الطرفين والتي تؤدي إلى سقوط مئات الأرواح وإصابة الآلاف، من بينهم كثير من المدنيين الأبرياء.

وتدعو الكنيسة كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض، والحفاظ على حياة الإنسان.