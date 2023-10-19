الأنبا مكاريوس يترأس اجتماع الأقباط في أمريكا..تفاصيل

يترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها، اليوم الخميس، الاجتماع العام المخصص للمسنين ضمن فعاليات العظة الروحية للأقباط الأرثوذكس، بمقر كنيسة الشهيد مارجرجس في بلفلور في إطار جولته الرعوية بأمريكا، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يتواصل الاجتماع لمدة ساعتين يتضمنا فقرات روحية عدة تُبدأ بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية حوارية مع أسقف الايبارشيه ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية.

كان أسقف الأقباط بالمنيا قد ترأس صباح اليوم القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في لوس أنجلوس، يأتي هذا اللقاء ضمن أولى فعاليات زيارته الرعوي المقرر استمرارها حتى يوم الأحد المقبل حيث اقامة "مؤتمر الشباب" المرتقب بحسب ما أعلنت ايبارشية الأقباط في أمريكا، ويأتي هذا برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا سرابيون مطران لوش أنجلوس نيافة الأنبا ابراهام ومن تنظيم لجنة خدمة الشباب الناطق باللغة العربية هناك.

احتفل الأقباط في ربوع الأرض خلال الفترة الماضية بمناسبات عدة يأتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.

وتروي الأحداث المذكوره بالكتب التاريخية المسيحية الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طمره بالرمال، يشيدون معبدًا لهم، خلال عام 326 ميلادي، وسخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا في الموقع الذي خصصه الإمبراطور أدريانوس لاقامة معبدً يعرف بـ" معبد" فينوس" وأثبت موقف الملكة هيلانة على ايمانها حينها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم، ولجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فأرشدها بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وحين تسبب الصليب المنشود في شفاء احد المرضى تأكد أنه صليب السيد المسيح.