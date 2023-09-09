واجهة المستخدم الجديدة في Whatsapp أنيقة للغاية

بينما يضيف تطبيق المراسلة Whatsapp ميزات جديدة، فإن واجهة المستخدم الخاصة به على Android تبدو متشابهة إلى حد ما منذ سنوات. ولكن يبدو أن هذا الأمر سيتغير بشكل جذري إذا حكمنا من خلال اللمحات التي رأيناها لإصدار تجريبي جديد.

لقد حصلنا على أول لمحة عن واجهة مستخدم WhatsApp الجديدة في لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo من الإصدار التجريبي لنظام Android 2.23.13.16 الذي تم طرحه بين المختبرين المختارين. ويبدو أن التصميم الجديد يهدف إلى تسهيل العثور على الرسائل غير المقروءة أو الشخصية أو التجارية، وذلك استعدادًا لنشر دعم الحسابات المتعددة، والذي هو أيضًا في مرحلة تجريبية.

سيتم إزالة النقاط الثلاث الموضحة في الجزء العلوي الأيمن من الصورة أعلاه في الإصدار النهائي، ويمكن أيضًا توقع تعديلات أخرى قبل إطلاق التحديث. ويبدو أن رد فعل المستخدمين حتى الآن إيجابي بالكامل تقريبًا، حيث كتب العديد من الأشخاص على تويتر واصفين واجهة المستخدم الجديدة بأنها "جميلة" و"نظيفة". وكتب أحد الأشخاص: "أخيرًا، الواجهة التي كنت أرغب دائمًا في رؤيتها".

يقول البعض أن واجهة المستخدم التجريبية تتمتع بمظهر iOS، لكن آخرين يأملون في تقديم إيماءات iOS وقدر مماثل من الجهد في تحديث الوضع المظلم. من غير المعروف متى سيدخل التحديث إلى النسخة التجريبية العامة أو سيشهد إطلاقًا عامًا.