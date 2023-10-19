فيسبوك يحد من التعليقات المؤيدة لحماس

طرحت شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، يوم الأربعاء ميزة مؤقتة للحد من المحتوى الضار والذي يحتمل أن يكون ضارًا حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

قالت ميتا في بيان محدث الأربعاء إن التغيير جزء من جهود الشركة لحماية الناس "في المنطقة" من مثل هذه التعليقات "غير المرغوب فيها".

في الوقت الحالي، سيتمكن الأصدقاء والمتابعين المؤكدين للأشخاص الذين يقومون بإنشاء منشورات في المنطقة المحددة من التعليق على منشورات فيسبوك Facebook الجديدة والعامة. بدأت الحرب بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

قالت ميتا أيضًا إن أي محتوى "يحتوي على مديح" لحماس لن يُسمح به على فيسبوك أو إنستجرام، حيث تندرج المجموعة تحت تصنيف المنظمة الخطرة.

أضافت ميتا في التحديث: "تم تصميم سياساتنا للحفاظ على أمان الأشخاص على تطبيقاتنا مع منح الجميع صوتًا".

وأضافت: "نحن نطبق هذه السياسات بالتساوي في جميع أنحاء العالم، ولا صحة للقول بأننا نتعمد قمع الأصوات".

تغييرات نفذتها ميتا للمحتوى المتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس

تم تغيير الإعداد الافتراضي لمن يمكنه التعليق على منشورات فيسبوك Facebook العامة التي تم إنشاؤها حديثًا للأشخاص في المنطقة إلى الأصدقاء أو المتابعين الحاليين فقط. قالت Meta إن المستخدمين على مستوى العالم يمكنهم اختيار استخدام هذا الإعداد والاشتراك أو الخروج في أي وقت.

أصبح الحذف الجماعي للتعليقات أسهل وتم تعطيل عرض أول تعليق أو تعليقين ضمن المنشورات في الخلاصة

كما طرح فيسبوك أيضًا أداة "قفل ملفك الشخصي" في المنطقة. يمكن لهؤلاء المستخدمين قفل ملفهم الشخصي في خطوة واحدة، مما يعزز خصوصية الملف الشخصي عن طريق تقييد الوصول إلى غير الأصدقاء.

تقوم Meta أيضًا بمراقبة المحتوى من جميع أنحاء العالم حول الوضع في المنطقة. وقد شكلت مجموعة من الخبراء، بمن فيهم متحدثون باللغة العبرية والعربية بطلاقة، للإشراف على هذا الجهد.

قالت الشركة إنه منذ 7 أكتوبر، عندما اندلع الصراع، تمت إزالة أكثر من 795000 قطعة من المحتوى أو تم وضع علامة عليها لانتهاكها سياسات Meta. قامت Meta أيضًا بإجراء تغييرات على المحتوى المتعلق بالرهائن المحتملين.

شنت اسرائيل هجوما واسع النطاق ردا على الهجوم الذي قامت به حماس داخل اسرائيل يوم 7 أكتوبر والذي قتل خلاله 1400 شخص واحتجاز رهائن.