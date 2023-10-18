تعطل فيسبوك.. توقف المستخدمون عن النشر

توقف موقع فيسبوك عن العمل، حيث اشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على النشر.

ويخشى الكثيرون أن يكون قد تم منعهم من استخدام الموقع. لكن يبدو أن المشاكل مرتبطة بقضايا تقنية.

ويبدو أن المنصات الأخرى المملوكة للشركة الأم Meta – مثل WhatsApp وInstagram – تعمل كالمعتاد. تعمل شركة Meta مؤخرًا على دمج البنية التحتية لشبكاتها الاجتماعية المختلفة، وهو ما يعني على ما يبدو أنها تكون غير متصلة بالإنترنت في بعض الأحيان في نفس الوقت.

ويبدو أيضًا أن بعض أجزاء فيسبوك تعمل كالمعتاد، على الأقل بالنسبة لبعض المستخدمين. اشتكى مستخدمو فيسبوك بشكل خاص من أن عملية النشر تبدو معطلة، حتى مع عمل أجزاء أخرى من الموقع.

وقد أدى ذلك إلى خوف الكثيرين من منعهم من النشر على الموقع بسبب بعض المخالفات غير المعروفة للقواعد. وعلى موقع التتبع الإلكتروني Down Detector، قال الكثيرون إنهم يشعرون بالقلق من تعرضهم لمشكلة حتى رأوا تفاصيل الانقطاع.

لا تدير Meta صفحة حالة رسمية لمنتجاتها التي تواجه العملاء. إنه يقدم واحدة للشركات، والتي لم تظهر أي مشكلات حالية في وقت النشر.